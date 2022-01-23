США шукають джерела газу для Європи на випадок вторгнення Росії в Україну, - FT

США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу в Європу. У Вашингтоні побоюються, що вторгнення Росії в Україну може вдарити по поставках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними високопоставлених чиновників адміністрації США, гостра необхідність виникла після того, як переговори з держсекретаря США Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим показали "мінімальний прогрес".
Джерело зазначило, що є потенціал довгострокових гарантій поставок газу з Катару, оскільки країн планує значно збільшити виробництво палива протягом декількох років.
При цьому в короткостроковій перспективі це буде залежати від готовності інших країн-клієнтів перенаправити поставки і наявності нерозподіленого газу. "Однак Катар дійсно перенаправляв свої поставки у 2011 році для Японії після цунамі, так що прецедент є", - сказало джерело ft.
Видання також повідомляє, що Катар почав переговори про можливі поставки з Євросоюзом і Великобританією. Крім того, президент США Джо Байден у січні планує провести переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом аль-Тані у Вашингтоні.
Нагадаємо, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європа зіткнулася з рекордними цінами на енергоносії. Геополітична напруженість за східним кордоном ЄС і скорочення поставок газу з території Росії призведе до того, що ціни будуть високими.