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США шукають джерела газу для Європи на випадок вторгнення Росії в Україну, - FT

Автор: Олександр Білоус

США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу в Європу. У Вашингтоні побоюються, що вторгнення Росії в Україну може вдарити по поставках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними високопоставлених чиновників адміністрації США, гостра необхідність виникла після того, як переговори з держсекретаря США Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим показали "мінімальний прогрес".

Джерело зазначило, що є потенціал довгострокових гарантій поставок газу з Катару, оскільки країн планує значно збільшити виробництво палива протягом декількох років.

При цьому в короткостроковій перспективі це буде залежати від готовності інших країн-клієнтів перенаправити поставки і наявності нерозподіленого газу. "Однак Катар дійсно перенаправляв свої поставки у 2011 році для Японії після цунамі, так що прецедент є", - сказало джерело ft.

Видання також повідомляє, що Катар почав переговори про можливі поставки з Євросоюзом і Великобританією. Крім того, президент США Джо Байден у січні планує провести переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом аль-Тані у Вашингтоні.

Нагадаємо, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європа зіткнулася з рекордними цінами на енергоносії. Геополітична напруженість за східним кордоном ЄС і скорочення поставок газу з території Росії призведе до того, що ціни будуть високими.

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Вторгнення Росії до України