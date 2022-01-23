США шукають джерела газу для Європи на випадок вторгнення Росії в Україну, - FT

За даними високопоставлених чиновників адміністрації США, гостра необхідність виникла після того, як переговори з держсекретаря США Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим показали "мінімальний прогрес".

Джерело зазначило, що є потенціал довгострокових гарантій поставок газу з Катару, оскільки країн планує значно збільшити виробництво палива протягом декількох років.

При цьому в короткостроковій перспективі це буде залежати від готовності інших країн-клієнтів перенаправити поставки і наявності нерозподіленого газу. "Однак Катар дійсно перенаправляв свої поставки у 2011 році для Японії після цунамі, так що прецедент є", - сказало джерело ft.

Видання також повідомляє, що Катар почав переговори про можливі поставки з Євросоюзом і Великобританією. Крім того, президент США Джо Байден у січні планує провести переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом аль-Тані у Вашингтоні.