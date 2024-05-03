США инициировали выделение Украине пакета помощи на 50 млрд долларов, - Bloomberg

Использование активов РФ для нужд Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Украина призывала страны "Большой семерки" и Евросоюза заморозить российские активы и передать эти средства на восстановление воюющей страны. Но украинские дипломаты столкнулись с рядом противоречий со стороны европейских и американских политиков.

В конце прошлого года США предложили конфисковать 300 млрд долларов российских активов, но пока план не смогли согласовать. Также рассматривался вопрос передачи Украине прибыли, которую получают европейские банки с замороженных активов россиян.

При этом сегодня, 3 мая, стало известно, что страны "Большой семерки" уже не рассматривают полную конфискацию российских активов. G7 ищет менее радикальные варианты использования денег РФ в пользу Украины.

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