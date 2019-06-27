ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США та Індія домовилися залагодити розбіжності в сфері торгівлі

Новини » Політика    27.06.2019 - 06:31
США та Індія домовилися залагодити розбіжності в сфері торгівлі
Фото: Помпео и Джайшанкар (/twitter.com/SecPompeo)

Глави МЗС двох країн провели переговори

Держсекретар США Майк Помпео закликав до зміцнення співробітництва з Індією, висловивши надію, що двом країнам вдасться залагодити розбіжності в сфері торгівлі та з інших питань "в дусі дружби". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Глава американської дипломатії у середу провів переговори з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром і зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в ході візиту до столиці країни Нью-Делі.

Перша з моменту переобрання Моді зустріч високопоставлених представників двох країн проходить на тлі розвитку стратегічних зв'язків і напруженості через мита і плани Індії придбати російські озброєння.

Обидві сторони намагалися применшити розбіжності. Назвавши США та Індії "друзями, які можуть допомогти один одному в усьому світі", Помпео зазначив, що навіть у кращих друзів неминуче виникають розбіжності. Індійський прем'єр-міністр сказав: "Якщо ви ведете з кимось торгівлю, неможливо обійтися без проблем в сфері торгівлі".

При цьому Помпео підкреслив необхідність зайнятися врегулюванням спорів у сфері економіки.

"Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що ми хочемо розширення доступу на ринок і зняття торгових бар'єрів. Необхідно вирішити питання в економічній сфері", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Помпео заявив, що під час свого візиту в Індію буде відмовляти влади від покупки російських зенітно-ракетних комплексів С-400 і запропонує їм розглянути альтернативи цим настановам.

Армія Хафтара відпустила американського льотчика, затриманого під Тріполі У РФ назвали терміни поставки С-400 Індії
Новини України Сполучені Штати АмерикиІндія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся