США и Великобритания ввели санкции против импорта алюминия, меди и никеля из России

Указанное решение запрещает импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, а также ограничивает использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами.

"Наши новые запреты на ключевые металлы, согласованные с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, продолжат нацеливаться на доходы, которые Россия может получить, чтобы продолжать свою жестокую войну против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Казначейство США издало новое решение о запрете импорта в Соединенные Штаты алюминия, меди и никеля российского происхождения, произведенных 13 апреля 2024 г. или после этой даты.

Министерство финансов также выдало дополнительное решение, запрещающее:

экспорт, реэкспорт, продажу или поставку любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, гарантийных услуг на металлы, произведенные 13 апреля 2024 г. или после этой даты, на глобальной бирже металлов;

услуги по приобретению металлов, произведенных 13 апреля 2024 или после этой даты, в рамках физического расчета по контракту на дериватив.

В результате сегодняшних коллективных действий биржам металлов, таким как Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа, будет запрещено принимать новый алюминий, медь и никель, производимые в России.

На сайте британского Минфина говорится, что совместные действия Великобритании и США опираются на запрет импорта металла, направленный на экспорт алюминия, меди и никеля из России на сумму 40 миллиардов долларов.

"Соединенное Королевство и США вместе объявили о совместных действиях по более жесткому ограничению запрещенного экспорта российского металла, введя сегодня две крупнейшие в мире биржи металлов под действие существующих запретов", - говорится в пресс-релизе.

В то же время британское министерство отмечает, что нет никаких ограничений по приобретению существующих запасов российских металлов, которые уже находятся на бирже, чтобы предотвратить сбои на рынках.

Это действие не распространяется на титан или металлы платиновой группы, такие как платина и палладий, которые не были включены в запрет Великобритании в декабре из-за чувствительности цепочки поставок.

Значение санкций