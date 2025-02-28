США и РФ договорились о повторной встрече после "конструктивных" переговоров в Стамбуле

"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве", - говорится в пресс-релизе Госдепа.

Там добавили, что в ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях.

Как уточнили в Госдепартаменте, делегацию США на встрече в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Соната Коултер, а российскую - директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев. Стороны договорились провести повторную встречу.

"Заместитель помощника госсекретаря Коултер и посол Дарчиев договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам, дата, место и представительство которой будут определены позднее", - сообщили в Госдепартаменте.

Вчерашняя встреча в Стамбуле (Турция) состоялась после того, как США и Россия договорились начать переговоры по этому вопросу после встречи в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

В частности, чиновники описали посольство США в Москве, как находящееся в тяжелом положении из-за ограничений, введенных российским правительством.

"Наше посольство в Москве едва функционирует. Оно буквально едва функционирует, потому что ему отказано в доступе к банковской системе. Это нужно исправить. Если мы закроем нашу миссию в России, нам придется закрыть их миссию здесь, и тогда у нас действительно не будет с ними никакой связи, будь то задержанный американец или какой-то другой предмет (разговора - ред.)", - пояснил госсекретарь США Марко Рубио в одном из интервью.