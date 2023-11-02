США и Китай проведут переговоры по контролю над ядерным оружием, - WSJ

Соединенные Штаты Америки и Китай планируют на следующей неделе провести переговоры по контролю над ядерным вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным издания, переговоры должны состояться в понедельник, 6 ноября. Это будет первая подобная встреча между представителями США и Китая со времен президентства Барака Обамы.

Журналисты отмечают, что несмотря на неофициальный характер переговоров, они позволят американским чиновникам возможность выяснить у своих китайских коллег ядерную доктрину Пекина. Также, вероятно, будет обсуждаться наращивание ядерного арсенала КНР, который всегда был гораздо меньше, чем у США и России.

"Китайское руководство все еще готовится к долгосрочному соперничеству с США. Есть надежда, что если этот обмен мнениями удастся сохранить и регулярно проводить в будущем, то это откроет возможности для более предметного разговора", - приводит издание слова сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Тун Чжао.

Стоит заметить, что переговоры между США и Китаем запланировали на фоне выхода России из договора о запрете ядерных испытаний.

Возможная встреча Байдена с Си Цзиньпином

Напомним, информация о таких переговорах появилась после того, как в Белом доме заявили о возможной встрече президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином.

Планируется, что встреча состоится в ноябре во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско 11-17 ноября.

По информации Reuters, США и Китай уже достигли принципиальной договоренности насчет встречи.