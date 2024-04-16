США и Канада ввели новые санкции против Беларуси

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США определило 12 юридических и 10 физических лиц. Среди них - беларуские государственные предприятия, китайская компания, которая помогает режиму в Минске закупать оборудование в США, и пять ее сотрудников.

Кроме того, OFAC решило ввести санкции в отношении пяти юридических и пять физических лиц, которые участвуют в глобальной сети торговли оружием и ведущих бизнес с определенной США беларуской оборонной компанией.

Решение является результатом скоординированных действий с Министерством юстиции США и Федеральным бюро расследований.

Компании в отношении которых введены санкции

ОАО "Станкогомель" - машиностроительное государственное предприятие, расположенное в Гомеле, Беларусь, регулярно сотрудничает с различными отраслями беларуской и российской промышленности. В 2023 году "Станкогомель" подписал контракты с определенными США российскими оборонными компаниями "Концерн Калашников" и "Алмаз-Антей" на оказание материальной поддержки их деятельности.

OFAC определил "Станкогомель" как компанию, принадлежащую либо контролируемую правительством Беларуси, согласно указу президента США №14038 от 9 августа 2021 года (О введении в США чрезвычайного положения из-за действий руководства Беларуси. - ред.).

ОАО "АГАТ-Системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" (АГАТ) - государственное предприятие, продающее системы управления для Вооруженных сил Беларуси, промышленные компьютеры, системы навигации и видеонаблюдения.

Это одно из крупнейших предприятий Государственного управления военной промышленности Республики Беларусь. 24 февраля 2022 года, в соответствии с указом президента США №14038, OFAC определило предприятие как политическое подразделение, агентство или инструмент правительства Беларуси. В 2022 году предприятие имело операционный доход в размере 40 млн долларов США.

"АГАТ" имеет лицензию на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специальных товаров, владеет патентами в Беларуси, Российской Федерации и Евразийской патентной организации. Внесено в Список юридических лиц Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США и было включено в него также Канадой за серьезное нарушение международного мира и безопасности.

В пресс-релизе отмечается, что "АГАТ" является управляющей компанией для четырех других предприятий, расположенных в Беларуси, которые также включены в список OFAC: АО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин" (НИИЭВМ), АО "Техника связи", АО "АГАТ-Система" и ООО "ИнноТех Солюшнс".

АО "НИИЭВМ" является разработчиком и производителем компьютерной техники двойного назначения и специализируется на модернизации и ремонте систем вооружения, военной и специальной техники. В сотрудничестве с SAMI и предприятиями-партнерами в России, АО "НИИЭВМ" занимается радиотехническими средствами противовоздушной обороны, зенитными ракетными комплексами, мобильными системами электромагнитной борьбы, разведки управления, системами радиопомех.

АО "Техника связи" специализируется на производстве современного оборудования радиосвязи и телекоммуникаций, в частности продукции для силовых структур, а также приемо-передающих радиостанций для гражданского и военного использования.

ОАО "АГАТ-Система" - ведущая организация по созданию и развитию средств специальной радиосвязи и проводной связи на беларуском рынке. ОАО "АГАТ-Система" включено в Список предприятий Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, а также внесено в него Канадой за серьезное нарушение правил международной торговли.

ООО "ИнноТех Солюшнс" - компания-разработчик программного обеспечения, имеющая специальное разрешение Правительства Украины на техническую и/или криптографическую защиту информации, а также на проектирование, создание и аудит систем защиты информации объектов критической информатизации. Операционный доход ООО "ИнноТех Солюшнс" в 2022 году составил $6,51 млн.

OFAC вносит все эти четыре предприятия в список лиц, находящихся в собственности или под контролем, или действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, компании "АГАТ" - лица, имущество и интересы которой заблокированы согласно указу президента США № 14038.

Санкции Канады против Беларуси

Кроме того, 15 апреля новые санкции против Беларуси также ввела Канада.

Министерство иностранных дел Канады отдельно объявило о санкциях против 21 физического лица в ответ на систематические злоупотребления режима Лукашенко и дальнейшие преследования белорусов, протестующих против результатов президентских выборов 2020 года.

Ограничения направлены против нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, включая сотрудников сил безопасности, прокуроров, представителей судебной системы и администрации исправительных и "воспитательных" колоний в Беларуси, которые участвовали в подавлении права беларусов на мирные протесты.

После нелегитимных выборов президента в августе 2020 года, власти Беларуси начали масштабные репрессии против журналистов и активистов. Только согласно приблизительным подсчетам были арестованы свыше 35 тысяч человек, а десятки неправительственных организаций и независимых СМИ были закрыты.