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США хотят перенаправить часть мигрантов из Латинской Америки в Италию и Грецию, - CBS

Вашингтон , Четверг 30 мая 2024 22:22
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США хотят перенаправить часть мигрантов из Латинской Америки в Италию и Грецию, - CBS Фото: США разработали план для мигрантов из Латинской Америки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют перенаправить небольшую часть мигрантов из стран Латинской Америки в Грецию и Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Источники рассказали изданию, что Греция и Италия будут принимать мигрантов, которые прошли процедуру контроля в иммиграционных офисах. Их администрация президента США Джо Байдена открыла в прошлом году в четырех латиноамериканских странах.

В таких центрах в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале люди могут подавать заявки на легальный въезд в США или другие страны. Согласно последним договоренностям, к Канаде и Испании присоединятся Греция и Италия.

Один из собеседников издания отметил, что Италия и Греция, скорее всего, примут относительно небольшое количество мигрантов, примерно по 500 или менее человек.

Как пишет CBS News, Греция и Италия в большинстве случаев являются транзитными странами для мигрантов, которые хотят жить в других странах Европы. Обе страны имеют стареющее население и значительную нехватку рабочей силы, что создает стимул для переселения иностранных рабочих.

Миграционная политика в США

Напомним, миграционный вопрос становится все более актуальным в США перед президентскими выборами, которые состоятся в ноябре.

Проблему миграции подогревают республиканцы - это одна из сфер, за которые резко критикуют действующую администрацию президента США Джо Байдена.

Члены Республиканской партии требуют, чтобы в стране ввели более жесткую миграционную политику.

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