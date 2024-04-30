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США хотят административно запретить импорт урана из РФ, пока нет закона, - Bloomberg

Вторник 30 апреля 2024 00:42
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США хотят административно запретить импорт урана из РФ, пока нет закона, - Bloomberg Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета импорта обогащенного российского урана административными методами, пока Конгресс не примет соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, представители Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других органов провели соответствующие переговоры.

Пока никаких решений пока не принято, сообщили собеседники журналистов, ведь и администрация, и атомная промышленность все еще предпочитают, чтобы запрет был закреплен на законодательном уровне, потому что закон отменить труднее, чем действия исполнительной власти.

Доля российского обогащенного урана в энергетике США

Согласно данным Департамента энергетики США, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого в США. Эти продажи приносят РФ примерно 1 миллиард долларов в год.

Белый дом считает, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США". В то же время замена российского урана может увеличить стоимость этого топлива на 20%.

Законопроект о запрете застрял в Сенате

Законодатели Палаты представителей приняли законопроект, запрещающий импорт обогащенного российского урана с отсрочкой до 2028 года, в декабре 2023 года.

Однако голосование в Сенате было заблокировано сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом.

Когда в прошлом месяце министра энергетики Дженнифер Гренхольм спросили об этой проблеме, она сказала, что исполнительные действия "возможны", но действия Конгресса лучше.

"Мы озабочены долговременным характером этого", - сказала она.

Напомним, в марте этого года Гренхольм призвала Конгресс наконец-то принять запрет. По ее словам, это позволит направить сэкономленные средства на поддержку разработки американского топлива для ядерных реакторов.

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