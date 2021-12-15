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У США на кордоні з Мексикою зі стріляниною затримали мігрантів з Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прикордонники США відкрили вогонь, щоб зупинити два автомобілі, на яких з Мексики на територію країни намагалися в'їхати 18 мігрантів. У машинах опинилися громадяни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну служба США.

Відзначається, що інцидент стався 12 грудня в штаті Каліфорнія на пункті в'їзду з Мексики "Сан-Ісідро". За даними прикордонників, два автомобілі на високій швидкості під'їхали до зони первинного огляду.

Офіцер прикордонної служби, який проводив попередні перевірки, проходячи по смузі первинного огляду, зробив близько чотирьох пострілів по одному з автомобілів. В результаті седан Mercedes врізався в різко зупинився позашляховик Ford.

В автомобілях перебували 18 мігрантів. Всі вони є громадянами Росії. У складі групи було семеро дітей віком від 10 до 14 років. З ними їхали 11 дорослих.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав. При цьому легкі травми отримали дві людини.

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Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяМексика