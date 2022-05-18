США готуються заблокувати виплати РФ по державному боргу

Очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен припустила блокування виплат Росії щодо боргу з наступного тижня. Вона дала зрозуміти, що 25 травня усі санкційні винятки скасують.

"Остаточного рішення з цього питання ще не було. Але я вважаю, що це навряд продовжиться", – заявила міністерка.

Саме 25 травня завершується термін дії ліцензії, виданої американським Управлінням контролю за іноземними активами для отримання платежів за цінними паперами РФ.

Наприкінці травня Росія повинна розрахуватися за двома випусками єврооблігацій. Втрата ліцензії серйозно підвищить ризик її дефолту. Проте, Єллен нагадала, що вииняток відразу був задуманий як тимчасовий.

"Росія зараз не має можливості позичати на світових фінансових ринках. Вона не має доступу до ринків капіталу. Якщо Росія не зможе знайти законний спосіб здійснити ці платежі та не виконає свої боргові зобов'язання, то це навряд справді суттєво вплине на ситуацію всередині Росії. Вони вже відрізані від глобальних ринків капіталу, і це триватиме", – резюмувала очільниця Мінфіну США.