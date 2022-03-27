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США готуються до ймовірних хакерських атак з боку Росії

Кібератака (Фото: novoeizdanie.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд США готується до можливих російських кібератак на найважливішу інфраструктуру. Також в країні вживаються заходи з протидії поширення дезінформації про наслідки різного роду інцидентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Всі підприємства, всі власники та оператори критичної інфраструктури повинні виходити з того, що підривна кіберактивність — це те, до чого постійно готуються росіяни", — сказала Джен Істерлі, директор Управління кібербезпеки США.

Адміністрація Байдена протягом декількох місяців регулярно вказує на те, що Москва може відреагувати на санкції США у зв'язку з вторгненням Росії в Україну кібератаками на інфраструктуру США.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кібератака