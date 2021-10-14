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У США готуються вакцинувати від коронавірусу дітей 5-11 років: чекають схвалення регулятора

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Вашингтон, Четвер 14 жовтня 2021 23:00
У США готуються вакцинувати від коронавірусу дітей 5-11 років: чекають схвалення регулятора Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада США готова до вакцинації від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років. Американський медичний регулятор повинен винести рішення з цього питання протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

"Ми закупили стільки доз вакцин, що їх буде достатньо для всіх дітей в США у віці від 5 до 11 років", - сказав Байден під час виступу про боротьбу з коронавірусом.

Американський лідер додав, що влада очікує схвалення від медичного регулятора, який повинен розглянути питання з вакцинацією дітей від 5 до 11 років найближчим часом. За словами Байдена, Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA)при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США і експерти центрів з контролю і профілактики захворювань готові протягом декількох тижнів винести рішення.

Байден пообіцяв, що вакцинацію дітей від коронавірусу організують зручним для батьків чином.

Нагадаємо, раніше фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech направили запит FDA на застосування своєї вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років.

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