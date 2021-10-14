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В США готовятся вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет: ждут одобрения регулятора

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Вашингтон, Четверг 14 октября 2021 23:00
В США готовятся вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет: ждут одобрения регулятора Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти США готовы к вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Американский медицинский регулятор должен вынести решение по этому вопросу в течение ближайших недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Мы закупили столько доз вакцин, что их будет достаточно для всех детей в США в возрасте от 5 до 11 лет", - сказал Байден во время выступления о борьбе с коронавирусом.

Американский лидер добавил, что власти ожидают одобрения от медицинского регулятора, который должен рассмотреть вопрос с вакцинацией детей от 5 до 11 лет в ближайшее время. По словам Байдена, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA)при Министерстве здравоохранения и социальных служб США и эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний готовы в течение нескольких недель вынести решение.

Байден пообещал, что вакцинацию детей от коронавируса организуют удобным для родителей образом.

Напомним, ранее фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили запрос FDA на применение своей вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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