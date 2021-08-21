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США готуються повністю визнати одну з трьох зареєстрованих вакцин

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Вашингтон, Субота 21 серпня 2021 06:03
США готуються повністю визнати одну з трьох зареєстрованих вакцин Фото: США 23 серпня готуються повністю схвалити вакцину компанії Pfizer (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) готується в понеділок повністю схвалити застосування вакцини від коронавірусу, розробленої консорціумом BioNTech і Pfizer. Препарат буде першою вакциною повністю схваленою в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Раніше повідомлялося, що препарат від Pfizer міг бути повністю схвалений до Дня праці, який випадає цього року на 6 вересня.

При цьому, як зазначає The New York Times, фахівці FDA розраховували завершити процес розгляду заявки вже до п'ятниці, проте не встигли закінчити аналіз документів. У зв'язку з цим вакцина, як очікується, отримає схвалення регулятора в понеділок.

Як зазначає газета, повне схвалення застосування препарату може розширити можливості приватних і державних організацій щодо введення обов'язкової вакцинації.

Крім того, очікується, що заява регулятора підштовхне прищепитися тих американців, які нехтували вакцинацією препаратами, схваленими лише для екстреного використання. На цей час екстрене застосування вакцини BioNTech і Pfizer схвалено для людей старше 12 років.

Нагадаємо, в червні Британія схвалила застосування вакцини Pfizer серед дітей від 12 до 15 років.

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