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США готовятся полностью признать одну из трех зарегистрированных вакцин

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Вашингтон, Суббота 21 августа 2021 06:03
США готовятся полностью признать одну из трех зарегистрированных вакцин Фото: США 23 августа готовятся полностью одобрить вакцину компании Pfizer (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готовится в понедельник полностью одобрить применение вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. Препарат будет первой вакциной полностью одобренной в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Ранее сообщалось, что препарат от Pfizer мог быть полностью одобрен ко Дню труда, который выпадает в этом году на 6 сентября.

При этом, как отмечает The New York Times, специалисты FDA рассчитывали завершить процесс рассмотрения заявки уже к пятнице, однако не успели закончить анализ документов. В связи с этим вакцина, как ожидается, получит одобрение регулятора в понедельник.

Как отмечает газета, полное одобрение применения препарата может расширить возможности частных и государственных организаций по введению обязательной вакцинации.

Кроме того, ожидается, что заявление регулятора подтолкнет привиться тех американцев, которые пренебрегали вакцинацией препаратами, одобренными лишь для экстренного использования. На данный момент экстренное применение вакцины BioNTech и Pfizer одобрено для людей старше 12 лет.

Напомним, в июне Британия одобрила применение вакцины Pfizer среди детей от 12 до 15 лет.

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