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США готують план прискореного переселення вразливих груп українців: хто в них потрапить

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація Байдена вже цього тижня готується оприлюднити план щодо прискореного переселення деяких українських біженців до США. Програма також торкнеться возз'єднання сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC

План дозволить вразливим категоріям українців, а саме активістам, журналістам і тим, хто є частиною спільноти ЛГБТ, безпечно в'їхати в США. За словами джерел, це також прискорить возз'єднання українців з членами сімей, які проживають в США.

За словами джерел, точні повноваження, які президент Джо Байден буде використовувати для прискорення проходу українців, залишаються неясними. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у вівторок, що Байден оголосить про подальший внесок Америки в скоординований гуманітарний рух, щоб полегшити страждання цивільного населення в Україні та відповісти на висхідний потік біженців.

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