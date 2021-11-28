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У США готують план на випадок спалаху захворюваності через новий штам коронавірусу

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Вашингтон, Неділя 28 листопада 2021 04:21
У США готують план на випадок спалаху захворюваності через новий штам коронавірусу Фото: США готують план на випадок спалаху захворюваності через новий штам COVID (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада США розробляє план на випадок можливих спалахів захворювання по всій країні після появи нового штаму COVID-19 "Омікрон". У США поки не зафіксували новий штам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією видання, в Білому домі пройшли зустрічі чиновників, що відповідають за питання охорони здоров'я в адміністрації президента.

Фахівці обговорили, "на який термін закривати в'їзд з південної частини Африки, чи дозволяти повертатися громадянам США, а також змінювати рекомендації у сфері охорони здоров'я в країні".

Чиновники відзначили необхідність прискорення ревакцинації найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль закрив кордони на два тижні через появу нового штаму.

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