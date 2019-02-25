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США готують нові заходи тиску на Мадуро

Новини » Політика    25.02.2019 - 03:28
США готують нові заходи тиску на Мадуро
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео розказав про підготовку подальших заходів тиску на Ніколаса Мадуро

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати Америки (США) будуть вживати подальші заходи для тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео опублікував заяву, у якій засудив напади на мирних жителів Венесуели.

"Має бути більше санкцій. Я думаю, що ми можемо надати більше гуманітарної допомоги. Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих через ці злочинні дії, і ми приєднуємося до вимог до правосуддя", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Помпео заявив, що у Ніколаса Мадуро немає законних повноважень для розриву дипломатичних відносин із Вашингтоном.  

Як писало РБК-Україна, між опозицією та урядовими силами у Венесуелі в штаті Карабобо сталися сутички через блокування ввезення гуманітарної допомоги

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією. Також армії був даний наказ тимчасово закрити повітряний і морський кордон з островами нідерландських Антильських островів.

Гуайдо закликав США розглянути "всі варіанти" для звільнення Венесуели Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин Венесуели з Колумбією
Новини України Сполучені Штати АмерикиНиколас МадуроМайк Помпео
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