США готові ввести "найсильніші" санкції у разі вторгнення РФ в Україну, - Харріс

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що в разі вторгнення в Україну США можуть ввести проти Росії "найсильніші" санкції. Вашингтон запевняє Київ у підтримці суверенітету.

При цьому журналістка запитала Харріс, чи означає введення конкретних санкцій проти Володимира Путіна, Харріс не відповіла, помітивши лише, що не збирається говорити про "конкретні санкції".

"Ми абсолютно ясно дали зрозуміти, що Росія не має вдиратися в суверенітет України, що ми стоїмо за її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками стосовно цього, і ми ясно дали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили", - сказала вона.