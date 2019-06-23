США готові інвестувати 50 млрд доларів в економіку Палестини

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова інвестувати 50 мільярдів доларів в економіку Палестинської національної автономії після припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це свідчить поданий Білим домом план зі врегулювання конфлікту на Близькому Сході, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Запропоновані Білим домом заходи передбачають державні та приватні інвестиції в загальному обсязі 50 млрд доларів.

З них 27,5 млрд передбачається вкласти в Західний берег річки Йордан і сектор Гази, а 22,8 млрд спрямувати на проекти, які торкнуться палестинців, що живуть в Єгипті, Йорданії та Лівані. Маються на увазі можливі проекти в охороні здоров'я, освіті, енергопостачанні, сфері високих технологій, туризмі та сільському господарстві.

Автори плану стверджують, що зазначені інвестиції дадуть змогу створити щонайменше мільйон робочих місць для палестинців і подвоїти ВВП Палестини протягом десяти років.

“Запропонований Білим домом план здатний розпочати новий розділ у історії палестинців, яка визначатиметься не негараздами і бідністю, а свободою і гідністю", - йдеться в документі.

Детальна презентація економічної частини плану відбудеться 25 і 26 червня на конференції в Бахрейні, яку керівництво Палестинської автономії має намір бойкотувати.

Нагадаємо, 20 травня Ізраїль домовився з палестинським рухом ХАМАС, який контролює територію сектора Гази, про перемир'я на півроку.



