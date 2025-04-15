У Трампа готовятся выставить цену за Гренландию: СМИ посчитали возможное предложение

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выставить цену за Гренландию. Хотя американский лидер публично не называл цену, администрация ранее раздавала гренландцам обещания о "миллиардах долларов" инвестиций во время дискуссий в 2019 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Чиновники администрации Трампа рассматривают возможность увеличить вдвое нынешние субсидии, которые Гренландия получает от Дании и которые сейчас составляют 600 миллионов долларов в год.
"Дело в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания", - сказал один из представителей администрации в интервью газете The Washington Post 1 апреля, имея в виду Гренландию.
Это означает, что любое потенциальное предложение будет включать ежегодную выплату Гренландии более 600 миллионов долларов, что увеличит расходы с единовременного платежа до ежегодных обязательств, пишет Newsweek.
Таким образом, общая сумма современного предложения от правительства США может составлять более 2,2 миллиарда долларов, с регулярными выплатами ежегодно.
Руководство Гренландии последовательно отвергало предложения Трампа, а тогдашний премьер-министр Муте Буруп Эгеде заявил в декабре: "Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться".
Еще одним фактор - Трамп может выдвинуть Дании тарифные угрозы. Президент рассматривал возможность нацелиться на датский фармацевтический экспорт, включая популярные лекарства, такие как Ozempic, если Дания откажется вести переговоры.
Как говорится в материале Newsweek, Трамп - не первый президент, который выражает интерес к Гренландии. Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов золотом за остров в 1946 году. Если скорректировать это предложение с учетом инфляции, оно равнялось бы примерно 1,6 миллиарда долларов в сегодняшних деньгах.
Желание Трампа "получить" Гренландию перешло из риторики в официальную политику Штатов. Правительственным структурам прислали конкретные инструкции по этому вопросу. Вашингтон будет пытаться взять под контроль арктический остров благодаря кампании по убеждению, а не путем аннексии. Как пишет NYT, план мобилизует несколько министерств кабинета министров США, которые стоят за годами разговоров Трампа о желании приобрести у Дании Гренландию.
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