США готовы разрешить использовать в истребителях F-35 китайский сплав

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В сентябре Пентагон прекратил принимать готовые собранные самолеты F-35 после того, как обнаружил, что магнит в двигателе истребителя-невидимки был изготовлен из несанкционированного материала из Китая.

Новый указ, подписанный 8 октября Уильямом ЛаПланте, главным приемщиком оружия Пентагона, разрешает использование сплава кобальта и самария в смазочном насосе двигателя, который не соответствует законам США о закупках.

В Пентагоне также заявили, что магнит из китайского сплава не передает информацию и не наносит вреда воздушному судну, а также не создает рисков для безопасности, потому его использование вполне безопасно. Поставщик насосов Honeywell International обязался найти альтернативный источник металла и использовать его в насосах в будущем.