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У США госпіталізували медика після вакцинації від COVID-19

Аляска, Середа 16 грудня 2020 22:02
У США госпіталізували медика після вакцинації від COVID-19
Фото: лікар (freepik)
Автор: РБК-Україна

В американському штаті Аляска госпіталізували медичного працівника після вакцинації від коронавірусу. У нього з'явилася сильна алергічна реакція.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на джерела.

Наголошується, що медик був щеплений вакциною компаній BioNTech і Pfizer.

Стан медпрацівника оцінюється як стабільний. Його реакція на вакцину була схожою з тією, яка проявилася у двох медпрацівників після щеплень у Великобританії минулого тижня.

Проте виданню не відомо, страждав чи медпрацівник алергію на лікарські препарати.

Нагадаємо, 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

Раніше повідомлялося, що 8 грудня у Великобританії почалася вакцинація населення від коронавірусу вакциною Pfizer. Першими до прищеплення допустили літніх людей та медиків.

На наступний день у Британії зафіксували два випадки алергічної реакції на вакцину Pfizer у співробітників Національної медичної служби Британії.

Після чого Національна медична служба закликала людей з історією сильних алергічних реакцій в анамнезі не йти на вакцинацію від COVID-19.

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