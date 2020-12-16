У США госпіталізували медика після вакцинації від COVID-19

В американському штаті Аляска госпіталізували медичного працівника після вакцинації від коронавірусу. У нього з'явилася сильна алергічна реакція.
Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на джерела.
Наголошується, що медик був щеплений вакциною компаній BioNTech і Pfizer.
Стан медпрацівника оцінюється як стабільний. Його реакція на вакцину була схожою з тією, яка проявилася у двох медпрацівників після щеплень у Великобританії минулого тижня.
Проте виданню не відомо, страждав чи медпрацівник алергію на лікарські препарати.
Нагадаємо, 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.
Раніше повідомлялося, що 8 грудня у Великобританії почалася вакцинація населення від коронавірусу вакциною Pfizer. Першими до прищеплення допустили літніх людей та медиків.
На наступний день у Британії зафіксували два випадки алергічної реакції на вакцину Pfizer у співробітників Національної медичної служби Британії.
Після чого Національна медична служба закликала людей з історією сильних алергічних реакцій в анамнезі не йти на вакцинацію від COVID-19.