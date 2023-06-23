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США не фиксируют повышение уровня радиации вокруг ЗАЭС, - Кирби

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Пятница 23 июня 2023 23:42
США не фиксируют повышение уровня радиации вокруг ЗАЭС, - Кирби Фото: представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США внимательно следят за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС и сейчас не видят уровень повышения уровня радиации в районе станции.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Штаты наблюдают за сообщениями СМИ и политиков о ситуации, а также за уровнем радиации.

"Мы можем контролировать некоторые датчики радиации, которые находятся вокруг электростанции, и пока мы не обнаружили ни одного повышенного уровня радиоактивности", - сказал Кирби.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят теракт на Запорожской АЭС. По его словам, оккупанты уже готовы к этому.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что они заминировали бассейн-охладитель станции.

Зеленский также сообщил, что правоохранители и спасатели готовятся к ликвидации возможных последствий аварии и уже развернули штабы.

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