США і Євросоюз повинні визначити дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС, - Кулеба

"Час США і європейським союзникам врешті-решт визначити чітку дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС", - написав Кулеба.

Міністр додав, що членство країни в НАТО і ЄС не просто посилить прогрес, якого досягла Україна - воно допоможе знову об'єднати Захід.

"Україна під керівництвом президента Володимира Зеленського повністю віддана прискоренню внутрішніх трансформацій, що відповідає очікуванням наших європейських і трансатлантичних партнерів", - уточнив глава МЗС.

При цьому він підкреслив, що вступу України в НАТО і ЄС вимагає український народ, який зробив свій вибір і заплатив високу ціну, захищаючи його.

Водночас міністр зазначив, що зусиль України не буде достатньо для успіху без сильної підтримки з боку ЄС, НАТО та їхніх країн-членів. "Наші кроки повинні бути взаємними, а робота на досягнення мети вступу України в обидві організації повинна бути спільною", - додав він.

"США і Європа повинні визнати, що Україна є невід'ємною частиною заходу. Тільки тоді наші нинішні зусилля не будуть марними", - резюмував Кулеба.