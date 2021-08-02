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США і Євросоюз повинні визначити дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

США і європейські союзники повинні визначити чітку дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС. Український народ заплатив високу ціну захищаючи свій євроатлантичний вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю глави МЗС України Дмитра Кулеби для американського видання Foreign Affairs.

"Час США і європейським союзникам врешті-решт визначити чітку дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС", - написав Кулеба.

Міністр додав, що членство країни в НАТО і ЄС не просто посилить прогрес, якого досягла Україна - воно допоможе знову об'єднати Захід.

"Україна під керівництвом президента Володимира Зеленського повністю віддана прискоренню внутрішніх трансформацій, що відповідає очікуванням наших європейських і трансатлантичних партнерів", - уточнив глава МЗС.

При цьому він підкреслив, що вступу України в НАТО і ЄС вимагає український народ, який зробив свій вибір і заплатив високу ціну, захищаючи його.

Водночас міністр зазначив, що зусиль України не буде достатньо для успіху без сильної підтримки з боку ЄС, НАТО та їхніх країн-членів. "Наші кроки повинні бути взаємними, а робота на досягнення мети вступу України в обидві організації повинна бути спільною", - додав він.

"США і Європа повинні визнати, що Україна є невід'ємною частиною заходу. Тільки тоді наші нинішні зусилля не будуть марними", - резюмував Кулеба.

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ЕвросоюзНАТОСполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба