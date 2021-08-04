RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США та ще шість країн закликали Росію скасувати визнання окупованих районів Грузії

Автор: Дмитро Левицький

Сім країн Ради безпеки ООН закликали Росію скасувати визнання окупованих районів Грузії - Абхазії та Південної Осетії. Заяву підписали США, Британія, Франція, Естонія, Ірландія та Норвегія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, який опублікувала місія Франції в ООН.

Країни висловили невдоволення тим, що російські війська продовжують незаконно перебувати на окупованих територіях Грузії та контролювати Абхазію та Південну Осетію. Такі дії, як наголошується в документі, порушують міжнародне право.

Країни також засудили провокації, які продовжує вчиняти Росія, а саме - посилює військову присутність, здійснює незаконні затримання, викрадає місцеве населення та обмежує свободу пересування.

"Сьогодні ми знову закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання: негайно вивести свої війська та скасувати своє визнання так званої незалежності територій Грузії, і не перешкоджати створенню механізму міжнародної безпеки", - йдеться у заяві семи країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяРосійська ФедераціяООНАбхазияЮжная Осетия