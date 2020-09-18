США і ще 28 країн засудили відключення інтернету в Білорусі, серед них Україна

США і ще 28 країн стурбовані відключеннями інтернету в Білорусі, які ініціює уряд стани на тлі масових протестів після виборів президента. Країни засудили такі дії білоруської влади.

Про це йдеться в спільній заяві, опублікованому на сайті Держдепу США.

Відзначається, що блокування інтернету обмежує право на мирні зібрання та свободу вираження поглядів.

"У поєднанні з обмежувальними заходами і залякуванням, застосовуваними щодо кандидатів від опозиції, а також масовими арештами і затриманнями членів білоруського громадянського суспільства та журналістів, дії з обмеження доступу до Інтернету ... ще більше руйнують громадянське простір», - йдеться в заяві.

Країни, які підписали заяву, виступили за проведення незалежного розслідування всіх тверджень про порушення прав людини в контексті виборів, а винних пообіцяли притягнути до відповідальності.

"Ми продовжимо підтримувати народ Білорусі, голос якого чути, незважаючи на ці репресивні заходи", - наголошується в заяві.

Звернення підписали представники влади США, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії , Польщі, Словенії, Швеції, Швейцарії, Великобританії та України.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ направить в Білорусь групу експертів для вивчення ситуації з правами людини.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні заявив, що у Заходу залишилося трохи прийомів, перш ніж розв'язати війну.