США і ЄС наступного тижня оголосять санкції проти Білорусі

Заступник помічника секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепартаменту США Джордж Кент і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявили про підготовку санкцій щодо чиновників Олександра Лукашенка. Спільну заяву щодо санкцій можуть зробити наступного тижня.

Про це повідомляє "Голос Америки".

США знаходяться в тісному контакті з ЄС, Великобританією і Канадою з питання санкцій. У центрі уваги залишається і підготовка доказів вини тих, хто "підривав білоруські демократичні інститути".

Представник Держдепартаменту США підкреслив, що демократичні процеси в Білорусі користуються підтримкою і виконавчої, і законодавчої гілок влади США.

Йдеться про право білоруського народу обирати своїх лідерів на чесних і демократичних виборах, згідно з власною конституцією, принципів ОБСЄ та статутом ООН, підкреслив Кент.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, також заявив про можливість введення санкцій ЄС наступного тижня.

За його словами, термін президентських повноважень Лукашенка минув "морально і політично", і він не має права представляти білоруський народ чи підписувати угоди від імені країни.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розглядає можливість введення національних санкцій проти Білорусі.

Зазначимо, Європейський союз перестане вважати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі вже після 5 листопада.