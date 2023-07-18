США с ЕС обсудили увеличение производства боеприпасов, - Пентагон

Соединенные Штаты обсуждали со странами Евросоюза вопросы увеличения производства боеприпасов. США и дальше будет поддерживать Украину в войне против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин США и наши союзники уже сдвинулись горы, для обеспечения Украины критически важными системами ПВО и боеприпасами. Однако он обратился в другие страны с просьбой и дальше помогать Украине.

"Во время сегодняшней встречи мы говорили о текущих потребностях Украины, включая срочную потребность в боеприпасах. Мы также обсудили планы увеличения производства как на национальном уровне, так и на многонациональном уровнях, включая важную инициативу ЕС производить больше боеприпасов", - сказал Остин.

Он рассказал, что Швеция и Франция подпишут двустороннее соглашение для Украины по оборонным закупкам. Это поможет получить более совершенные системы и будет способствовать более быстрому и более глубокому сотрудничеству.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли напомнил, что Штаты недавно объявили о дополнительном пакете помощи в размере 800 миллионов долларов.

"Он включает дополнительные артиллерийские боеприпасы, HIMARS и вооружение противовоздушной обороны, например ракеты Patriot. В него также входят широкий спектр артиллерийских систем и боеприпасов, высокоточные авиационные боеприпасы. В целом, по состоянию на данный момент США оказали Украине помощь в размере 40 миллиардов долларов" сказал он.

"Рамштайн" 14

Министр обороны Алексей Резников заявил, что "Рамштайн" 14 продемонстрировал постоянную поддержку Украины нашими партнерами.

Приоритетом оказались поставки оружия и техники, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины . В фокусе внимания были ПВО, бронетехника и боеприпасы. Также Резников поблагодарил Нидерландов и Эстонию за представление конкретных шагов по созданию ИТ-коалиции.

Министр обороны Украины поблагодарил своего литовского коллегу за инициативу создания коалиции по разминированию .

"Особая благодарность великому другу Украины и моему дорогому другу за то, что он возглавил беспрецедентную коалицию против зла. Вместе мы прилагаем все усилия для достижения победы, справедливого мира и лучшего будущего", - написал Резников.

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