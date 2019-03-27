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У США екстрено приземлився Boeing 737 MAX

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 00:28
У США екстрено приземлився Boeing 737 MAX
Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Boeing 737 MAX приземлився через проблеми з двигуном

У Сполучених Штатах Америки (США) в аеропорту Орландо екстрено приземлився лайнер Boeing 737 MAX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що на борту лайнера в цей момент не було пасажирів. Літак вилетів з аеропорту Орландо і прямував в Вікторвілль в Каліфорнії.

Разом з тим, пілоти майже відразу повідомили про неполадки, пов'язані з двигуном і літак здійснив екстрену посадку.

Як повідомляється, польоти цих літаків припинені владою більшості країн через кілька катастроф і повідомлень про некоректну роботу програмного забезпечення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попередні причини катастрофи літака Boeing 737 "Ефіопських авіаліній" можуть бути оприлюднені у відповідному звіті на цьому тижні.

Так, виконавчий директор "Ефіопських авіаліній" Тевольде Гебремаріам уточнив, що очікує оприлюднення попереднього звіту про березневу катастрофу Boeing 737 Max 800 "можливо, цього тижня або на наступному".

РБК-Україна писало, що американське Федеральне авіаційне управління попередньо схвалило план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовці пілотів Boeing 737 MAX.

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