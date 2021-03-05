У США думають над подальшими заходами проти "Північного потоку-2"

У Вашингтоні не виключають введення подальших заходів проти газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, Держдеп аналізує, чи підпадають під санкції організації, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Він нагадав, що відомство представило конгресу доповідь зі списком учасників будівництва трубопроводу. Після чого Білий дім вніс російське судно-трубоукладчик "Фортуна" і його власника – "КВТ-Рут" ще один санкційний список. Баржа і її власник потрапили під санкції в рамках закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA).



Прайс зазначив, що відомство має кожні 90 днів надавати конгресу свій аналіз про те, яка діяльність потрапляє під обмеження.

"Якщо ми прийдемо до висновку, що інші суб'єкти займаються діяльністю, що підпадає під санкції у відповідності із законом PEESA <...>, ми повідомимо про це", - сказав Прайс.



Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні.



Нагадаємо, група з 40 сенаторів Сполучених Штатів закликала президента Джо Байдена "швидко і в повній мірі" ввести санкції проти "Північного потоку - 2". зокрема, проти компаній та суден, які беруть участь у будівництві газопроводу.