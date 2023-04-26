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США разрешили JPMorgan обслуживание платежей по российскому аграрному экспорту, - Reuters

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Вашингтон, Среда 26 апреля 2023 14:23
США разрешили JPMorgan обслуживание платежей по российскому аграрному экспорту, - Reuters Фото: банку JPMorgan разрешили обслуживать сделки по российскому аграрному экспорту (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США предоставили JPMorgan Chase & Co разрешение на обработку платежей для Россельхозбанка, но временная договоренность не заменит повторного подключения банка к платежной системе SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Доступ к SWIFT является одним из основных требований России в переговорах о будущем сделки по черноморскому зерну. Москва также неоднократно заявляла, что сделка зависит от устранения Западом препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Российский источник на условиях анонимности сообщил, что операции были разрешены Управлением по контролю за иностранными активами США.

"Сделки сложные", - сказал источник.

По словам источника, доступ JPMorgan был предложен в качестве альтернативы повторному подключению Россельхозбанка к SWIFT, но может быть прекращен в любое время.

"Это не может заменить SWIFT", - сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил на брифинге в ООН, что один банк "любезно согласился профинансировать одну операцию", но это неприемлемое долгосрочное решение. Банк Лавров не назвал.

Другой источник, знакомый с этой сделкой, сообщил, что Государственный департамент США и Министерство финансов США обратились к JPMorgan с просьбой провести "очень ограниченную и строго контролируемую" сделку в отношении экспорта сельскохозяйственных материалов, которая произошла в этом месяце.

Россия является крупнейшим экспортером пшеницы. Вместе с Украиной это один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной продукции. Обе страны являются крупными игроками на рынках пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, рапсового масла, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Россия также доминирует на рынке удобрений.

Война существенно изменила направление экспорта. И Украина, и Россия заявляют, что сделка по черноморскому зерну, которая позволяла украинскому экспорту через Черное море, находится под угрозой срыва.

Напомним, Россия еще осенью 2022 года требовала, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна.

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