США довіряють правосуддя Нідерландів в розгляді справи МН17

США не сумніваються в неупередженості судової системи Нідерландів в тому, що стосується розгляду справи катастрофи малазійського авіалайнера в небі над Донбасом в 2014 році. Про це держсекретар США Майк Помпео написав в Twitter.

"Винні в знищенні рейсу MH17 компанії Malaysia Airlines, яке трагічним чином обірвало 298 невинних життів, повинні понести відповідальність. США впевнені в судовій системі Нідерландів і закликають всі країни повністю співпрацювати з розслідуванням цієї трагедії", - написав Помпео.

Нагадаємо, судовий процес у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 почнеться в Нідерландах 9 березня. Кримінальну справу щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

У нідерландській прокуратурі в 2019 році озвучили імена чотирьох підозрюваних - трьох росіян і одного українця. Ймовірно, жоден з підозрюваних не буде присутній на суді. Справа перебуває на розгляді вже більше року. Існує великий міжнародний інтерес, зареєстровано понад 400 журналістів з десятків країн.