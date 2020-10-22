У США демократи вимагають розслідувати російські поставки апаратів ШВЛ

Фото: апарат ШВЛ (facebook.com andriy sadovyi)

Демократи Палати представників Конгресу США вимагають розслідувати постачання апаратів ШВЛ з Москви до Вашингтона та у зворотний бік. Навесні Росія передала Штатам 45 апаратів.

Лист отримав виконуючий обов'язки генерального інспектора Держдепартаменту США Меттью Клімоу та генеральний інспектор американського Міністерства внутрішньої безпеки Джозеф Каффері.

Демократи попросили розглянути питання про те, чи могло рішення адміністрації президента США Дональда Трампа прийняти постачання вироблених РФ апаратів ШВЛ являти собою порушення американського санкційного законодавства.

Послання відправили голови чотирьох органів нижньої палати: комітетів у закордонних справах та нагляду і реформи, а також підкомітетів з кризою, викликаною коронавірусом, і національної безпеки.

Раніше стало відомо, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) утилізувало російські апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях.

Виробник цієї техніки знаходиться в списку санкцій США.

Нагадаємо, кілька таких апаратів ШВЛ загорілися в російських лікарнях, після чого їх виробництво було зупинено.