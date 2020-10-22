ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США демократи вимагають розслідувати російські поставки апаратів ШВЛ

Вашингтон, Четвер 22 жовтня 2020 00:20
У США демократи вимагають розслідувати російські поставки апаратів ШВЛ
Фото: апарат ШВЛ (facebook.com andriy sadovyi)
Автор: Артур Родивилов

Демократи Палати представників Конгресу США вимагають розслідувати постачання апаратів ШВЛ з Москви до Вашингтона та у зворотний бік. Навесні Росія передала Штатам 45 апаратів.

Лист отримав виконуючий обов'язки генерального інспектора Держдепартаменту США Меттью Клімоу та генеральний інспектор американського Міністерства внутрішньої безпеки Джозеф Каффері.

Демократи попросили розглянути питання про те, чи могло рішення адміністрації президента США Дональда Трампа прийняти постачання вироблених РФ апаратів ШВЛ являти собою порушення американського санкційного законодавства.

Послання відправили голови чотирьох органів нижньої палати: комітетів у закордонних справах та нагляду і реформи, а також підкомітетів з кризою, викликаною коронавірусом, і національної безпеки.

Раніше стало відомо, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) утилізувало російські апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях.

Виробник цієї техніки знаходиться в списку санкцій США.

Нагадаємо, кілька таких апаратів ШВЛ загорілися в російських лікарнях, після чого їх виробництво було зупинено.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Конгресс СШАКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся