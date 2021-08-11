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США в грудні проведуть перший віртуальний саміт демократичних лідерів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден проведе на початку грудні перший віртуальний "саміт лідерів за демократію". Очікується, що в ньому візьмуть участь глави держав, представники громадянського суспільства, благодійних організацій та приватного сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Президент Байден радий оголосити, що в грудні він збере лідерів з різних світових демократій на віртуальний саміт за демократію", - йдеться в заяві.

У Білому домі уточнили, що другий саміт за демократію пройде приблизно через рік в очному форматі.

Віртуальний саміт відбудеться 9-10 грудня. Серед його тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини.

Після першого Саміту протягом року будуть проводитися консультації, за яким піде друга зустріч вже в очному форматі. Другий саміт буде покликаний продемонструвати прогрес у виконанні зобов'язань.

На самітах будуть присутні глави держав, представники громадянського суспільства, благодійних організацій та приватного сектора.

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