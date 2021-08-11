США в грудні проведуть перший віртуальний саміт демократичних лідерів

"Президент Байден радий оголосити, що в грудні він збере лідерів з різних світових демократій на віртуальний саміт за демократію", - йдеться в заяві.

У Білому домі уточнили, що другий саміт за демократію пройде приблизно через рік в очному форматі.

Віртуальний саміт відбудеться 9-10 грудня. Серед його тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини.

Після першого Саміту протягом року будуть проводитися консультації, за яким піде друга зустріч вже в очному форматі. Другий саміт буде покликаний продемонструвати прогрес у виконанні зобов'язань.

На самітах будуть присутні глави держав, представники громадянського суспільства, благодійних організацій та приватного сектора.