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США дадуть відповідь на будь-які агресивні дії РФ, - Блінкен

Автор: Мілан Лєліч, Іванна Шовкун

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія отримає відповідь від США та союзників на будь-які агресивні дії. А перехід кордону України буде розцінений як нове вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми дали чітко зрозуміти: якщо будь-які збройні сили РФ перейдуть кордон з Україною, це буде розцінено як нове вторгнення і отримає швидку, жорстку, єдину відповідь від США та наших союзників та партнерів", - заявив Блінкен за підсумками переговорів у Женеві.

Він також додав, що інші варіанти агресивних дій РФ, окрім масового використання збройних сил, як кібератаки, використання парамілітарних формувань, також отримають відповідь від США та союзників.

Нагадаємо, в Женеві (Швейцарія) завершилися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Вони обговорювали так звані "гарантії безпеки" для РФ.

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Ентоні Блінкен