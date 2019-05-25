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В США дані сотень мільйонів клієнтів страхової компанії перебували у відкритому доступі

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 21:59
В США дані сотень мільйонів клієнтів страхової компанії перебували у відкритому доступі
Ілюстративне фото (twitter.com/mrhixon)

У відкритий доступ потрапили дані щонайменше 885 млн клієнтів

У США дані щонайменше 885 мільйонів клієнтів страхової компанії First American Financial Corporation опинились у відкритому доступі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що вразливість системи зберігання особистих даних клієнтів надала змогу будь-якому бажаючому отримати доступ до номерів соціального страхування, деталей банківських рахунків, водійських посвідчень, а також іпотечних й податкових записів, які користувались послугами компанії за останні 16 років.

Для отримання доступу до даних клієнтів треба було просто змінити одну цифру в адресі файлів, доступ до яких здійснювався через сайт компанії. В даний час компанія усунула ці недоліки.

В компанії повідомили, що вони вивчають чи могло це завдати шкоди безпеці інформації їх клієнтів.

"Поки ми не проведемо повну перевірку, від нас не звучатимуть жодні коментарі", - заявили в компанії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США звинуватили китайських хакерів в крадіжці даних мільйонів осіб. Американська прокуратура висунула звинувачення громадянину Китаю Вану Фуцзе і його спільникам у зломі бази даних страхової компанії Anthem і трьох інших компаній, а також крадіжці даних 78 млн осіб.

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