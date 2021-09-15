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США дадуть Британії та Австралії передові технології, щоб боротися з Китаєм, - Politico

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні має виступити з оголошенням про створення робочої групи з Британією та Австралією для обміну передовими технологіями. Це може бути завуальованою спробою протистояти Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Інформацією про підготовку виступу Байдена поділилися офіційний представник Білого дому та співробітник американського Конгресу. Очікується, що Байден зробить заяву в середу о 17:00 за місцевим часом.

Планується, що США, Британія та Австралія спростять обмін інформацією в ключових технологічних областях, таких як штучний інтелект, кібернетичні та підводні системи, а також можливість завдання ударів на великій відстані.

Один із посадовців сказав, що домовленість матиме і ядерний елемент, в якому США та Британія поділяться своїми знаннями про те, як підтримувати інфраструктуру ядерного захисту.

Джерела видання повідомили, що в угоді не буде явного згадування Китаю, але обидва співрозмовники зазначили, що підтекст пакту заключаться в тому, що це ще один крок західних союзників для протистояння Китаю у військовій та технологічній сферах.

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Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяДжозеф БайденКитайАвстралия