У США число смертей майже на 300 тисяч перевищує показники попередніх років

Фото: прапор США (pixabay.com)

Майже 300 000 осіб померли в США у 2020 році під час пандемії коронавірусу. Це більше, ніж можна було б очікувати, ґрунтуючись на історичних тенденціях, причому щонайменше дві третини смертей сталося через COVID-19.

Про це свідчить урядовий звіт, пише Reuters.

У доповіді центрів США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) підраховано, що з січня до жовтня померло на 299 028 осіб більше, ніж вказують середні цифри за минулі роки.

У CDC додали, що до середини цього місяця було зареєстровано близько 216 тисяч випадків смерті в США від коронавірусу.

"Це може призвести до недооцінки загальної дії пандемії на смертність. Є багато факторів, які можуть опосередковано сприяти зростанню смертності через пандемію, причому одним з факторів є збої в охороні здоров'я", - сказала автор дослідження Лорен Россен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ зафіксувала черговий рекорд захворюваності на COVID-19 за тиждень.

Крім цього, у ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів.