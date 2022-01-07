ru ua
Пт, 07 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США стежитимуть за російськими військами в Казахстані

Новость на русском →
США, П'ятниця 07 січня 2022 02:48
США стежитимуть за російськими військами в Казахстані Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепартаменту США (usembassy.gov)
Автор: Наталья Скороход

США попередили, що стежитимуть за розгортанням російських військ у Казахстані. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahram Online

За його словами, США і весь світ будуть стежити за порушеннями прав людини в Казахстані.

"Сполучені Штати і, чесно кажучи, весь світ буде стежити за будь-яким порушенням прав людини", - заявив він.

Він додав, що Вашингтон застеріг Москву від будь-яких заходів, які можуть спричинити захоплення інститутів Казахстану.

"Ми також будемо стежити за будь-якими діями, які можуть стати предикатом для захоплення казахстанських установ", - сказав він.

Як відомо, російські війська вже прибули до Казахстану у складі сил ОДКБ. У країну їх запросив президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Крім Росії в Казахстан відправляє свої війська Білорусь, Вірменія і Таджикистан.

Нагадаємо, що США засудили насильство в Казахстані. Там закликали до мирного вирішення і засудили будь-яке насильство.

Раніше повідомлялося, що у США засумнівалися в "миротворчій місії" ОДКБ в Казахстані. Там зазначили, що не знають, наскільки законні дії президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Казахстан
NEWS
США про місію ОДКБ в Казахстані: "є питання про законність запиту"
США про місію ОДКБ в Казахстані: "є питання про законність запиту"
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані