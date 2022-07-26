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США працюватимуть, щоб змусити Росію виконувати зернову угоду, - Держдеп

Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Державний департамент штатів заявив, що США будуть працювати з партнерами, щоб діяла угода про розблокування українських портів для вивезення зерна після російського удару по Одеському порту.

Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс в ході брифінг, повідомляти РБК-Україна.

Він зазначив, що напад на портове місто тільки через 24 години після підписання цієї Угоди підриває довіру до зобов'язань Росії перед іншими сторонами цієї угоди

"Попри ці ракетні удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства і добрив", - заявив він.

Так само, за його словами, це підриває довіру до більш широких гуманітарних зобов'язань РФ, які вона взяла на себе.

Прайс зазначив, що Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджати доставленню вкрай необхідного продовольства в багато найбідніші країни світу.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати "надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована".

Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Після атаки Росії Сполучені Штати і Україна приступили до розробки "плану Б" з вивезення українського зерна.

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