США, Британія і Канада ввели санкції проти Білорусі

Санкції США

Нові санкції Сполучених Штатів торкнулися 20 осіб, 12 організацій і три повітряних судна.

Серед громадян Білорусі, які потрапили під американські обмеження - син Олександра Лукашенка Дмитро.

Крім того, США ввели санкції проти компаній, а саме - виробника калійних добрив ("Білоруська калійна компанія", "Славкалій"), президентського спортивного клубу, туроператора "Центркурорт", авіаперевізника "Трансавіаекспорт".

Також до списку санкцій внесені ВАТ "Агат-електромеханічний завод", ТОВ "Агророзквіт", ВАТ "140 ремонтний завод", ВАТ "Кідма тек", ТОВ "Гардсервіс", ВАТ "Пеленг".

Санкції Британії

Великобританія ввела санкції проти виробника і експортера добрив з хлористого калію "Білоруськалія".

Крім того, Британія заморозила активи і заборонила в'їзд для "п'яти пропагандистів, що грали ключову роль в поширенні дезінформації в Білорусі, високопоставленого білоруського чиновника, відповідального за придушення громадянського суспільства і демократичної опозиції в країні, а також судді і помічника прокурора, відповідальних за численні політично мотивовані рішення проти журналістів, активістів і протестуючих - включаючи двох журналістів "БелСат", які були поміщені у в'язницю у 2020 році за пряму трансляцію мирних протестів".

Санкції Канади

Влада Канади ввела санкції відносно 24 фізичних і 7 юридичних осіб Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапили: