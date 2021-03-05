США та Британія готують нові санкції проти РФ через хімічну зброю, – ЗМІ

США та Британія узгоджують запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Вони стосуються порушення домовленостей щодо невикористання хімічної зброї.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

В Британії також планують обговорити це питання з ключовими європейськими союзниками, зокрема, Францією й Німеччиною.

"США й Велика Британія зважують додаткове покарання Росії за використання нею хімічної зброї, причому варіанти охоплюють від санкцій проти олігархів до надзвичайного кроку – обмежень проти державного боргу країни", - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Вашингтоні не виключають введення подальших заходів проти газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, Держдеп аналізує, чи підпадають під санкції організації, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Також 3 березня президент США Джозеф Байден продовжив санкції проти Росії у зв'язку з агресією проти України. Вони будуть діяти щонайменше до 6 березня 2022 року.