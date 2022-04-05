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США, Британія та Австралія співпрацюватимуть у сфері розробки гіперзвукової зброї, - FT

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати, Великобританія та Австралія співпрацюватимуть у сфері розробки гіперзвукової зброї, розширюючи тристоронній пакт безпеки, покликаний допомогти Вашингтону та його союзникам відповісти на швидке розширення Збройних сил Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними трьох джерел видання, президент США Джо Байден готується представити розширення так званого пакту безпеки "Аукус". Про розширення співпраці можуть оголосити вже сьогодні, повідомило одне з джерел.

Намір співпрацювати в розробці гіперзвукової зброї знаменує собою останні зусилля з розширення співпраці між трьома країнами, щоб протистояти посиленню Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Минулого року держави підписали договір про те, що США і Великобританія допоможуть Австралії отримати атомні підводні човни.

Угода була підписана в той момент, коли Пентагон активізував зусилля по створенню гіперзвукової зброї, визнавши, що Китай вирвався вперед у розвитку цієї технології.

Китай провів кілька сотень випробувань гіперзвукових ракет, які летять зі швидкістю, більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Це набагато більше, ніж військові США, які провели менше десятка випробувань.

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Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяАвстралияЗбройні сили України