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США на боротьбу з пандемією планують спрямувати майже трильйон доларів

Вашингтон, Середа 02 грудня 2020 09:55
США на боротьбу з пандемією планують спрямувати майже трильйон доларів
Фото: прапор США (pixabay.com)
Автор: Андрій Козловський

У Конгресі США двопартійна група сенаторів і членів Палати представників запропонувала законопроект про економічну допомогу у зв'язку з пандемією коронавіруса до 31 березня 2021 року. Він також передбачає виділення коштів владі штатів і муніципалітетів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як повідомляється, документ передбачає виділення 908 млрд дол., включаючи 228 млрд дол. у рамках програми збереження робочих місць для готелів, ресторанів і інших малих підприємств.

Сенатор-республіканець Мітт Ромні повідомив, що план включає 560 млрд дол. "перепрофільованих" коштів з пакету, прийнятого в березні 2020 року.

Нагадаємо, Джанет Йеллен, яку обраний президент США Джо Байден планує призначити на пост міністра фінансів, заявила, що пандемія коронавірусу призвела до кризи історичного масштабу в Штатах.

Раніше The Washington Post писала, що США у 2020 році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.

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