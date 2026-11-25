По данным издания, к предложениям в энергетике и авиации Кремль проявил мало интереса. Об этом рассказали пять собеседников издания.

Теперь главное - территории и безопасность

Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф сообщили европейским чиновникам, что сотрудничество между компаниями больше не является ключевой частью предложений США для России. Теперь основное внимание уделяется территориальным вопросам и безопасности.

Один из чиновников рассказал, что стратегия экономических соглашений "отошла на второй план". По его словам, США перешли к "более традиционному" подходу, основанному на принципе "территории в обмен на мир".

Американский чиновник, к которому обратилось издание за комментарием, назвал его информацию "неточной".

"Мы выстраиваем переговорные направления и объявим о них, когда будем готовы, и это еще остается одним из элементов", - сказал он, имея в виду послевоенное экономическое сотрудничество с Москвой.

Как в Москве отнеслись к предложениям

Российские чиновники поначалу положительно отреагировали на идеи США. По словам источников, в Москве видели в бизнес-соглашениях способ удержать интерес президента США Дональда Трампа к переговорам.

Впоследствии Кремль остыл до этих идей и настаивает на территориальных и других уступках Украины. Киев считает их неприемлемыми.

В последний раунд переговоров в Абу-Даби в начале этого месяца российская сторона почти не интересовалась бизнес-соглашениями. В то же время российские переговорщики еще жестче настаивали на своих требованиях. Они дали американцам понять, что глава Кремля не готов смягчать позицию в обмен на дополнительные договоренности.

"Нам совершенно ясно дали понять, что россияне не заинтересованы в подобных предложениях", - рассказал один из чиновников.

Глава Кремля не собирается соглашаться ни на одно потенциальное соглашение без дополнительных территориальных уступок со стороны Украины, рассказал источник, знакомый с позицией российского лидера.

"Если предлагают де-факто пятую статью без вступления в НАТО, а Зеленский отказывается от Донбасса, то действительно это очень выгодное соглашение для Украины. Любые гарантии безопасности для Украины предполагают, что на каком-то этапе ей придется отказаться от территории, и украинцы это понимают", - сказал источник Financial Times.

Похоже, в Москве уверены, что мирное соглашение, вероятно, приведет к смягчению санкций. Это позволит частным компаниям возвратиться на российский рынок, пишет издание.

Часть высокопоставленных чиновников США пришла к выводу, что стремление главы Кремля победить в войне не продиктовано экономическими интересами.

"Американцы стали лучше понимать, чего хотят стороны конфликта", - сказал один из источников.

Напомним, 24 ноября в интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что спецпосланники Трампа хотят договориться о мире до января. Когда об этих словах спросили самого Трампа, он посмеялся и сказал, что не привязан ни к каким срокам.