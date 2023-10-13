США больше никогда не будут рассматривать Россию как надежного поставщика энергоносителей

Выступая на онлайн-брифинге в преддверии американо-японского диалога по энергетической безопасности, который состоится на следующей неделе, Пайетт также заявил, что США и их партнеры по "Большой семерке" полны решимости лишить Россию каких-либо доходов от энергетики.

"Мне совершенно ясно, что Россия никогда больше не будет рассматриваться как надежный поставщик энергии. Что касается наших партнеров по "Большой семерке", в частности, мы также полны решимости работать вместе, чтобы лишить Россию будущих доходов от энергетики, и нацелиться, в частности, на инвестиции и проекты, увеличивающие будущие доходы России от энергетики", - добавил он.

Первые санкции за нарушение ценового потолка

Соединенные Штаты 12 октября ввели первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше установленного странами "Большой семерки" ценового предела в 60 долларов за баррель, пытаясь закрыть лазейки в механизме.

Механизм ценового потолка позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой предел: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Недавно министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки готовятся принять жесткие меры в отношении России за нарушение ею установленного ценового потолка на нефть.