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Белорусского хоккеиста арестовали в США прямо во время матча: что известно

Егор Романов (фото: ncdchockey.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Белорусский хоккеист Егор Романов (Ягор Раманов) арестован прямо во время хоккейного матча в США. Это произошло в перерыве поединка в NAHL - второй по силе юниорской лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Tribune-Democrat.

За что арестовали белоруса

В воскресенье, 1 октября, во время перерыва матча NAHL между "Джонстаун Томагавкс" и "Нью-Гэмпшир Маунтин Кингс" на Военно-мемориальную арену округа Камбрия, где проходила игра, пришли "копы" и забрали игрока "королей" в полицейский участок.

Это произошло на глазах у 1550 болельщиков.

По информации издания, 20-летний белорусский защитник был арестован "в связи с непогашенным ордером на арест в Нью-Кенсингтоне, штат Пенсильвания".

Егор Романов (фото: twitter.com/HockeyNewsHub)

Дело в том, что два года назад Егор, выступавший тогда за питтсбургский клуб "Эсмарк Старз", совершил "нападение на автомобиль с отягчающими обстоятельствами".

Интересно, что в то время, когда белорус осуществлял разбой, он учился в Центральной католической средней школе...

Егор Романов (фото: naphl.com)

Теперь ему "светит" реальный тюремный срок. Подробности местная полиция пока не сообщает.

Добавим, что в этом сезоне белорус Романов провел четыре игры в NAHL, где получил две минуты штрафа.

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