У США безкоштовно розповсюдять більше 25 мільйонів захисних масок

Маски розішлють в 1300 громадських центрів охорони здоров'я і 60 тисяч пунктів видачі їжі з березня по травень.

В Білому домі чекають, що маски дістануться 12-15 мільйонам американців.

Маски будуть поширювати саме в цих установах, оскільки дві третини співробітників живуть у злиднях. Також 60% становлять расові чи етнічні меншини. Ще 1,4 мільйона американців вважаються безпритульними.

Наголошується, що ці маски будуть виготовлені з якісного матеріал і їх можна прати. Поширення цих масок також не вплине на доступність масок для медиків.